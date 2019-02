Der Spezialist für Silikone hängt bekanntlich stark davon ab, welchen Bedarf die Chiphersteller haben und wie der Verlauf der Auftragsetnwicklung und die Preise aussehen. Das kann sich fast jede Woche ändern, weil die Asiaten nur Kurzaufträge vergeben und sich deshalb das Bild der Gesamtlage permanent ändert. Wie auch immer: Korrekturen um 8 oder 9 % pro Tag sind immer eine Wette wert. Gestern - 9 % waren am Ende wieder + 3 % bzw. + 6 % im Tagesverlauf. Also: Nur an schwachen Tagen zugreifen, denn Siltronic ist einer der interessantesten Titel auf diesem Gebiet.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info