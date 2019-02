Was für eine Entwicklung. Noch vor zehn Jahren - genauer gesagt im März 2009 - notierte die Aktie von Sartorius bei rund 1,50 Euro. Seitdem hat die Aktie des Pharma- und Laborausrüsters eine unglaubliche Rallye hingelegt. Bis zum Rekordhoch, das Ende August vergangenen Jahres markiert wurde, hat das Papier mehr als 10.000 Prozent zugelegt. In den Folgemonaten legte das Papier eine ausgedehnte Verschnaufpause ein. Seit dem Jahresbeginn nimmt Sartorius aber erneut Fahrt auf. Derzeit notiert das Papier bei 146,10 Euro und damit nur noch 14,10 Euro unter dem Rekordhoch vom August 2018. Im 4-Wochenvergleich ist das Papier mit einem Plus von 26,1 Prozent der mit Abstand beste Wert im MDAX. Auf Platz zwei und drei rangieren Airbus mit plus 18,7 Prozent und Kion mit plus 13,8 Prozent.

