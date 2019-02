Etoy (ots) - Laut dem Schweizer Institut für Qualitätstests

(SIQT), das die unabhängige Studie durchführte, erfüllte JUSTIS die

gesetzten Kriterien insgesamt am besten. JUSTIS als Testsieger

überzeugte dabei vor allem mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis

sowie dem besten Kundendienst.



Unter die Lupe genommen wurden die 15 Schweizer

Rechtsschutzversicherungen, darunter AXA, CAP, Coop Rechtsschutz,

Fortuna Rechtsschutz, Orion, Protekta und der TCS. Auf dem Prüfstand

standen die Leistungen der Versicherer, die in folgenden drei

Hauptkategorien durch Experten geprüft wurden: Tarife & Konditionen,

Transparenz & Komfort sowie Kundendienst.



Dass wir als erster rein digitaler Rechtsschutz-Anbieter, der just

vor genau 2 Jahren, am 22. Februar 2017 online ging, nicht nur in der

Kategorie Tarife & Konditionen, sondern auch in der wichtigen

Kategorie Kundendienst mit Abstand die beste Note erhielten, ist für

uns persönlich das schönste Geburtstagsgeschenk. Der Kundendienst

wurde per Telefon und E-Mail bezüglich Erreichbarkeit, Freundlichkeit

und Kompetenz getestet. Weiter wurden sowohl telefonisch als auch per

E-Mail Fragen zu Tarifwahl, rechtlichen Belangen oder Leistungsumfang

gestellt. Unser Platz 1 in dieser Kategorie belegt nun ganz

offiziell, dass trotz automatischer Prozesse und digitaler

Kommunikation der persönliche Kontakt zum Kunden nicht leidet.



Doch auch wenn wir den obersten Platz auf dem Podest für uns

beanspruchen dürfen, werden wir uns als innovatives

LegalTech-Start-up mit automatisierten juristischen Arbeitsprozessen

nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Laut der Studie kann JUSTIS im

Bereich Transparenz & Komfort noch zulegen. Sicher ist: Wir bleiben

am Ball. Und freuen uns auch als Testsieger weiterhin nicht nur über

Lob, sondern ebenso über jede einzelne konstruktive Kritik. Wir

wollen nämlich, dass unsere Kunden bei uns bleiben, weil sie von

unseren Leistungen überzeugt sind. Und nicht, weil sie vertraglich

dazu verpflichtet sind. Aus diesem Grund ist JUSTIS monatlich

kündbar, was keine andere Rechtsschutzversicherung in der Schweiz

bietet.



LINK zum Test: http://ots.ch/puDmFi



