Der gestrige Handelsverlauf ohne deutliche Impulse. Der DAX pendelte hin und her. Die gestrige kleine schwarze Tageskerze an der oberen Begrenzung eines umgekehrten Dreiecks darf zwar als Warnsignal gelten, doch ein klares Verkaufssignal fehlt. So besteht grundsätzlich weiterhin die Chance auf einen Ausbruchsversuch aus dem Dreieck, nachdem schon zuvor eine nicht ideale inverse SKS überschritten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...