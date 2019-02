Ein sattes Minus von 8,9 Prozent kassierte die Aktie des Wafer-Herstellers Siltronic am Donnerstag, nachdem der Halbleiterindustrie-Zulieferer am Mittwochabend nach Handelsende seine Perspektive für 2019 auf den Tisch gelegt hatte. Aber wer die bereits am 31. Januar vorgelegten vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2018 aufmerksam durchgegangen war, konnte nicht überrascht sein.Denn dort wurde angedeutet, was in der am Mittwochabend vorgelegten Perspektive für 2019 nur konkretisiert wurde.

