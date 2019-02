Raina bringt über 19 Jahre Erfahrung im Telekommunikationsgeschäft mit

Erste Erweiterung der Vertriebsleitung des Unternehmens in Indien

Blue Danube Systems, ein Anbieter intelligenter Lösungen für drahtlose Verbindungen, mit deren Hilfe Mobilfunkbetreiber die Herausforderungen des explosiven Datenwachstums angehen können, gibt bekannt, dass Sundeep Raina dem Unternehmen als Country Sales Director für Indien beigetreten ist. Raina kommt mit über 19 Jahren Branchenerfahrung im Vertrieb von Telekommunikationsausrüstungen und im Großkundenmanagement zu Blue Danube und war zuletzt bei der ZTE Corporation und davor bei Ericsson India tätig. Raina wird für die Entwicklung neuer Geschäftsbeziehungen, die Handhabung aktueller Aufträge und die Ausdehnung der Vertriebsbemühungen in Indien zuständig sein. Er wird von Mumbai aus tätig sein, um in der Nähe der Kunden und Partner von Blue Danube zu wirken.

"Wir heißen Sundeep Raina bei uns willkommen und freuen uns auf die weiteren Fortschritte von Blue Danube in Indien", sagte John Shelnutt, Vertriebsvorstand von Blue Danube. "Angesichts der jüngsten positiven Entwicklungen und des zunehmenden Interesses für unsere Lösungen entschieden wir uns dafür, unsere Präsenz in Indien zu verstärken, um unsere wichtigsten Kunden besser betreuen zu können. Sundeep Raina verfügt über die nachweisliche Fähigkeit, außerordentliches strategisches Geschäftswachstum zu fördern, und seine eingehenden Kenntnisse und Erfahrungen im heimischen Marktumfeld sind für das Wachstum unseres Geschäfts in Indien sehr hilfreich."

Blue Danube nimmt vom 25. bis 28. Februar am Mobile World Congress in Barcelona (Spanien) teil. Blue Danube ist in Halle 2 an Besucherstand 2M63 zu finden.

Über Blue Danube Systems

Blue Danube Systems entwickelt intelligente drahtlose Lösungen für Mobilfunkanbieter und andere Anwendungsbereiche. Unser Portfolio mit Produkten für aktive Antennenarrays beruht auf einer innovativen Technologie, die RF-Kohärenz bei jeder Frequenz und jedem Formfaktor sicherstellt. Die Lösungen werden in einer kostengünstigen und flexiblen Hardware-Architektur mit Software umgesetzt, die höchst präzises und agiles Beamforming ermöglicht. In Kombination mit AI/ML-Algorithmen auf Cloud-Basis zur Netzwerkoptimierung ermöglichen unsere Massive-MIMO-Lösungen eine erhebliche Kapazitätssteigerung bei den heutigen Mobilfunknetzen und Smartphones, lassen sich aber auch vollständig auf zukünftige 5G-Netzwerke ausdehnen. Blue Danube Systems ist ein Start-up-Unternehmen in Privatbesitz, das von Sequoia Capital und Silver Lake sowie weiteren Investoren wie AT&T unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.bluedanube.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

