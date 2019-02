Für den letzten Handelstag der Woche fehlen dem DAX zumindest vorerst die Impulse. Indikationen sprechen für ein Niveau in der Eröffnungsphase auf Vortagesniveau. Am Freitag treffen US-Präsident Trump und der Chefunterhändler der Chinesen in Handelsfragen aufeinander. In Deutschland steht zudem die Veröffentlichung des ifo-Index bevor. Der Handel in Frankfurt dürfte also ruhig beginnen - aber das muss nicht so bleiben. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

