EMX Royalty erwirbt weitere Aktien und Warrants von Boreal Metals Corp.

Vancouver, British Columbia, 21. Februar 2019 (TSX Venture: EMX; NYSE American: EMX) - EMX Royalty Corporation (das Unternehmen oder EMX) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen das Eigentum an 1.995.672 Stammaktien (2,63 % der ausstehenden Aktien) und 1.995.672 Stammaktienkaufwarrants von Boreal Metals Corp. (Boreal); TSX-V: BMX) erworben hat. Der Erwerb erfolgte im Rahmen einer Privatplatzierung von Einheiten; jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Warrant auf den Erwerb einer weiteren Stammaktie zum Preis von 0,095 Dollar (Gesamtinvestition von 189.589 Dollar durch EMX). Die Privatplatzierung wurde heute abgeschlossen.

Unmittelbar vor dem Erwerb standen 5.530.063 Stammaktien (9,4 % der ausstehenden Stammaktien von Boreal) im Eigentum von EMX. Unmittelbar nach dem Erwerb stehen jetzt 7.525.735 Stammaktien (9,9 % der ausstehenden Stammaktien von Boreal) und 1.995.672 Stammaktienkaufwarrants im Eigentum von EMX. Bei Ausübung der Warrants würden 9.521.407 Stammaktien (12,20 % der ausstehenden Stammaktien von Boreal) im Eigentum von EMX stehen.

Die Aktien und Warrants wurden gemäß der Prospektfreistellung gemäß Abschnitt 2.3 [Accredited Investor] der Vorschrift National Instrument 45-106 Prospectus Exemptions der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde erworben. EMX hat derzeit nicht die Absicht, zusätzliche Wertpapiere von Boreal zu erwerben, kann in Zukunft jedoch je nach Marktlage Eigentum oder Kontrolle über weitere Wertpapiere erwerben.

EMX hat bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in British Columbia, Alberta und Ontario einen Frühwarnbericht (Early Warning Report) in Bezug auf den Erwerb eingereicht. Eine Kopie des Berichts können Sie auf SEDAR (www.sedar.com) abrufen oder kostenlos bei Lori Pavle, Corporate Secretary von EMX, unter der Rufnummer 604-688-6390 anfordern.

Über EMX. EMX nutzt seine Projektbeteiligungen und sein Explorations-Know-how zum Aufbau von Partnerschaften, bei denen der Partner unsere Mineralkonzessionen erweitert und EMX Zahlungen in Vorbereitung auf die Produktion sowie Gebührenbeteiligungen erhält. EMX ergänzt seine Gebührengenerierungsinitiativen durch den Erwerb von Gebührenbeteiligungen und strategische Investments.

Die jüngsten Entwicklungen im Anlagenportfolio des Unternehmens unterstreichen die Ausrichtung von EMX auf den Ausbau seiner stetig wachsenden globalen Einnahmequellen aus strategischen Investitionen, Lizenzgebührenbeteiligungen und anderen Zahlungen. Das Ziel des Unternehmens besteht darin, sein Cashflow generierendes Lizenzgebührenportfolio zu erweitern und zugleich mehrere Chancen für Explorations- und Produktionserfolge zu bieten.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den derzeitigen Erwartungen und Schätzungen des Unternehmens hinsichtlich der zukünftigen Ergebnisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können auch Aussagen zu den wahrgenommenen Vorteilen der Konzessionsgebiete, zu den Explorationsergebnissen und Budgetierungen, zu den Schätzungen der Mineralreserven und -ressourcen, zu den Arbeitsprogrammen, zu den Investitionen, zur zeitlichen Planung, zu den Marktpreisen für Edel- und Basismetalle bzw. andere Aussagen, die sich nicht auf Tatsachen beziehen, beinhalten. Im Zusammenhang mit dieser Pressemeldung sollen Worte wie schätzen, beabsichtigen, erwarten, werden, glauben, Potenzial und ähnliche Ausdrücke auf zukunftsgerichtete Aussagen hinweisen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit keine Gewähr für die zukünftige Betriebstätigkeit und Finanzsituation des Unternehmens darstellen. Sie sind von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren abhängig, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungsdaten, Prognosen oder Chancen des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt bzw. indirekt erwähnt wurden. Zu diesen Risiken, Unsicherheiten und Faktoren zählen möglicherweise auch die Nichtverfügbarkeit von finanziellen Mitteln, die Nichtauffindung von wirtschaftlich rentablen Mineralreserven, Schwankungen im Marktwert von Waren, Schwierigkeiten beim Erhalt von Genehmigungen für die Erschließung von Mineralprojekten, die Erhöhung der Kosten für die Erfüllung der behördlichen Auflagen, Erwartungen in Bezug auf die Projektfinanzierung durch Joint Venture-Partner und andere Faktoren.

Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese lediglich unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung bzw. einen in der Meldung gesondert angeführten Zeitpunkt getätigt wurden. Aufgrund von Risiken und Unsicherheiten, zu denen auch die in dieser Pressemeldung erwähnten Risiken und Unsicherheiten zählen, sowie anderen Risikofaktoren und zukunftsgerichteten Aussagen, die in den Erläuterungen und Analysen des Managements für das am 30. September 2018 endende Quartal (MD&A) und im zuletzt eingereichten Formular 20-F für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr angeführt sind, können die tatsächlichen Ereignisse unter Umständen wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Weitere Informationen über das Unternehmen - einschließlich MD&A, Formular 20-F und Finanzberichte des Unternehmens - sind auf SEDAR (www.sedar.com) und auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) erhältlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

