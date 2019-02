Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Henkel nach Jahreszahlen von 100 auf 98 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie (EPS) des Konsumgüterherstellers dank der niedriger als erwartet ausgefallenen Finanzierungskosten ein wenig angehoben, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete er indes mit der gestiegenen Steuerquote und höheren Prognosen für die Verschuldung./gl/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2019 / 22:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-02-22/08:59

ISIN: DE0006048432