Deutsche Staatsanleihen sind am Freitag im frühen Handel leicht gestiegen. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,05 Prozent auf 166,25 Punkte zu, nachdem er am Vortag noch deutlich gefallen war. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug zuletzt 0,12 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung. Ein zweite Schätzung zum deutschen Wirtschaftswachstum im vierten Quartal 2018 konnte die Kurse kaum bewegen. Die größte europäische Volkswirtschaft trat nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in den Monaten Oktober bis Dezember auf der Stelle. Das Amt bestätigte wie von Analysten erwartet eine erste Erhebung. Die deutsche Wirtschaft war damit nur knapp einer einer technischen Rezession vorbeigeschrammt, nachdem die Wirtschaftsleistung im dritten Quartal geschrumpft war.

Im weiteren Tagesverlauf werden weitere Konjunkturdaten aus der Eurozone veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren können. Auf dem Programm steht unter anderem das Ifo-Geschäftsklima, das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer. Außerdem werden Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise in der Eurozone erwartet. Zuletzt hatte sich die Inflation im Währungsraum spürbar abgeschwächt.

Am späten Nachmittag ist darüber hinaus eine Rede des Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, geplant. Der Markt erhofft sich Hinweise zu möglichen neuen Langfristkrediten der EZB an Geschäftsbanken der Eurozone./jkr/jsl/mis

