Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) im Januar brachte wenig Neues, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniKapital (ISIN DE0008491085/ WKN 849108).Nachdem zum Jahreswechsel das Anleihekaufprogramm beendet worden sei, sei dies auch nicht anders zu erwarten gewesen. Die unmittelbaren Krisenmaßnahmen seien beendet, für eine Wende beim Leitzins sei es aber noch zu früh. Die EZB habe die aktuell schwachen Wachstumsdaten im Euroraum erkannt und rechne damit, dass keine schnelle Wendung zum Besseren anstehe. Die europäische Geldpolitik befinde sich jetzt in der Phase des Abwartens und Wartens auf eine Stabilisierung des Wachstumsbildes. EZB-Präsident Draghi sei es aber wichtig zu betonen gewesen, dass die Geldpolitik in beide Richtungen voll handlungsfähig sei und alle Instrumente nach Bedarf eingesetzt werden könnten. ...

