Zum Wochenausklang haben die Anleger keine großen Sprünge gewagt. Der deutsche Leitindex Dax lag im frühen Handel am Freitag 0,05 Prozent im Plus bei 11 428,73 Punkten, nachdem er am Donnerstag noch bei gut 11 454 Punkten den bislang höchsten Stand des Jahres erreicht hatte.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab am Freitag um 0,07 Prozent auf 24 284,69 Punkte nach. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bewegte sich kaum vom Fleck./la/mis

