Auch am Donnerstag stieg der DAX auf ein neues Jahreshoch. Dieses liegt jetzt bei 11.454 Punkten. Am Ende des Tages blieb ein Plus von 0,2 Prozent auf der Kurstafel stehen. Damit schloss der deutsche Leitindex bei 11.423 Zählern.



Marktidee: Henkel. Henkel hat gestern Zahlen für 2018 vorgelegt. Umsatz und Gewinn waren rückläufig. Als Versöhnung für die Aktionäre gab es eine Dividende auf Rekordniveau. Die Aktie legte nach den Meldungen zu. Damit kann sich der Kurs etwas von dem Einbruch nach der Gewinnwarnung im Januar erholen. Damit sich charttechnisch das Bild verbessert, muss die Aktie aber erst über einen Widerstand steigen.