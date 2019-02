Im Auftrag des Landkreises Leipzig betreibt der kommunale Eigenbetrieb "Rettungsdienst und Brandschutz Landkreis Leipzig" ein digitales Alarmierungsnetz. Dieses benachrichtigt Einsatzkräfte in Notfällen. In dieses Netz sind 3.610 mobile Empfänger (zum Beispiel Pager) von Einsatzkräften und rund 300 Fernwirkempfänger, die Sirenen auslösen, eingebunden.

Um auch funktechnisch schlecht versorgte Gebiete zu erreichen, nutzt der Eigenbetrieb an mehreren Standorten im Landkreis digitale Alarmumsetzer (DAU). Diese leiten das Alarmsignal von der Einsatzzentrale in Leipzig an die Einsatzkräfte weiter. Damit die Einsatzkräfte schneller und zuverlässiger in Not geratenen Menschen helfen können, erweiterte ...

