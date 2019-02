93 Mobile IoT Netzwerke weltweit zur Abdeckung aller bedeutenden IoT-Märkte verfügbar; tausende Entwickler mit der Entwicklung vertrauenswürdiger IoT-Lösungen betraut

Die GSMA gab heute bekannt, dass Mobile IoT oder Low Power Wide Area (LPWA) Netzwerke weltweit im lizenzierten Spektrum bereits auf 49 Märkten1 rund um den Globus nach 93 Markteinführungen von 50 unterschiedlichen Mobilfunkbetreibern sowohl für LTE-M als auch NB-IoT verfügbar sind. Die Abdeckung wird nun bis zum zweiten Quartal 2019 etwa 93 der weltweit größten IoT-Märkte umfassen2. Laut Vorhersagen von GSMA Intelligence werden bis zum Jahr 2025 rund 3,5 Milliarden zelluläre IoT-Anschlüsse eingerichtet sein, darunter 1,9 Milliarden lizenzierte LPWA-Anschlüsse3

"Die Geschwindigkeit mit der diese Netzwerke weltweit standardisiert und bereitgestellt wurden, ist schwindelerregend. Sie stehen nun in jedem bedeutenden IoT-Markt zur Verfügung und geben Anstoß für die Entwicklung innovativer neuer Produkte und Serviceleistungen in einer Vielzahl von Sektoren", kommentierte Alex Sinclair, Chief Technology Officer, GSMA. "Der Markt erkennt bereits deutlich die Vorteile von Lösungen im lizenzierten Spektrum. Hierzu zählen Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, Sicherheit und geringere Kosten. Diese Lösungen sind darüber hinaus zukunftsfähig mit Blick auf die kommende 5G-Ära und werden darüber hinaus andere 5G-Technologien unterstützen und neben ihnen bestehen."

Weltweite Einführung des Mobile IoT

Bis heute gab es 68 NB-IoT Einführungen auf 45 Märkten und 25 Einführungen von LTE-M-Netzwerken auf 19 Märkten. Dies wird unterstützt durch ein Netzwerk von 47 Open Labs rund um den Globus und wird Organisationen in die Lage versetzten, ihre Produkte und Serviceleistungen vor ihrer Einführung zu testen: www.gsma.com/iot/deployment-map/. Zu den jüngsten Markteinführungen im vierten Quartal 2018 in Europa gehören Altice (Portugal; NB-IoT), Orange, (Frankreich und Rumänien; LTE-M), Telenor Group (Norwegen; NB-IoT, LTE-M), Telia (Estland; NB-IoT), SFR (Frankreich; NB-IoT), Swisscom (Schweiz; NB-IoT, LTE-M) und Vodafone (Malta; NB-IoT). In Asien Grameenphone (Bangladesh; NB-IoT), Chungwa (Taiwan; LTE-M), Telkomsel (Indonesien; NB-IoT) und Megafon und MTS (Russland; NB-IoT). Verizon und Spark starteten mit LTE-M in Nordamerika bzw. Neuseeland, während dies bei STC mit NB-IoT in Saudi-Arabien und bei Telefonica mit LTE-M in Argentinien der Fall war.

Die GSMA Mobile IoT Innovators Gemeinschaft

Die GSMA Mobile IoT Innovators Gemeinschaft umfasst bereits 2.100 Entwickler aus mehr als 1.300 Unternehmen rund um den Globus. Die offizielle Gemeinschaft ist ein Ökosystem, das Betreiber, Anbieter und Entwickler rund um die LPWA-Technologien im lizenzierten Spektrum vereint und die Entwicklung innovativer neuer Produkte und Serviceleistungen unterstützt, die auf diesen Technologien basieren. Weitere Informationen erhalten Sie im Rahmen des Mobile IoT Experience Events in Halle 4YFN des MWC19: https://www.gsma.com/iot/mobile-iot-innovators

Die GSMA Mobile IoT Initiative und das APAC IoT Partnership Programm

Unterstützt von mehr als 100 Mobilfunkbetreibern und Anbietern trägt die Mobile IoT Initiative der GSMA4 dazu bei, die Mobilfunkbranche auf das gemeinsame Ziel lizenzierter, standardisierter und komplementärer Low Power, Wide Area (LPWA) Technologien (LTE-M und NB-IoT) auszurichten. Diese Mobile IoT Netzwerke unterstützen IoT-Anwendungen für den Massenmarkt, wie etwa intelligente Messgeräte, Umweltsensoren und Verbraucherelektronik, die niedrige Kosten verursachen, niedrige Datenraten erfordern, hohe Akkulebenszeiten bereitstellen und oftmals auch an entfernten Orten betrieben werden müssen. Sie wurden entwickelt, um IoT-Anwendungen für den Massenmarkt für eine Vielzahl von Anwendungen zu unterstützen, wie beispielsweise professionelle Anlagenverfolgung, Sicherheitsüberwachung, Wasser- und Gas-Messgeräte, intelligente Netzwerke, städtische Parkplätze, Verkaufsautomaten und städtische Beleuchtungsanlagen. Die GSMA initiierte in jüngster Vergangenheit das GSMA APAC IoT Partnership Programm um Mobilfunkbetreiber und Partner in der Asien-Pazifik-Region zu unterstützen, die IoT-Einführung zu beschleunigen, indem das Teilen von Innovationen und Ideen, die Förderung regionaler Führungsrollen und die Bereitstellung des Zugangs zu Open Labs für den Test neuer Anwendungsfälle beschleunigt wird. Die GSMA hat zudem ein Dokument zur Bekanntgabe einiger neuartiger Anwendungsfälle der LTE-M- und NB-IoT-Technologien in Asien veröffentlicht: https://www.gsma.com/iot/mobile-iot-asia-pacific-case-study/

IoT Security im Rahmen des MWC19

Das GSMA Internet of Things Event wird am 26. Februar im Kongresszentrum Fira Gran Via für ein Seminar unter dem Titel "Future Proofing the Internet of Things IoT Security Today and Tomorrow" verantwortlich sein. Die intensive Tagung wird Branchenexperten für eine Erörterung der Bedeutung der IoT-Sicherheit begrüßen und sich damit befassen, wie die Sicherheit ab dem Zeitpunkt der Einführung einer Serviceleistung und schließlich im Verlauf des gesamten Servicelebenszyklusses Berücksichtigung finden muss. Die "GSMA IoT Security Guidelines and Security Assessment" hat sich als führende Industrie-Spezifikation für die Sicherung von IoT-Produkten und -Serviceleistungen etablieren können, wobei sie bereits im Jahr 2018 von 15 globalen Betreibern übernommen wurde.

Mobile IoT auf dem MWC19

Das Internet of Things Programm der GSMA wird im Rahmen des diesjährigen MWC in Barcelona auch zahlreiche Aktivitäten anbieten, darunter am 24. Februar im Hesperia Barcelona Tower Hotel den 8. Mobile IoT Summit. Diese Tagung wird IoT-Experten von AT&T, Huawei, Nokia, Singtel und Telefonica begrüßen und beleuchten, wie mobile Betreiber und das breitere Ökosystem Mobile IoT Lösungen bereits erfolgreich einführen konnten. Verwenden Sie für Ihre Anmeldung bitte die folgende Internetadresse: https://www.gsma.com/iot/event/8th-mobile-iot-summit/. Dort werden Sie auch eine Reihe interaktiver Mobile IoT Vorführungen der GSMA Innovation City in Halle 4 finden können.

Machen Sie mit beim Mobile World Congress Barcelona 2019

Weitere Informationen zum MWC19 Barcelona, darunter Infos für potenzielle Aussteller und Sponsoren finden Sie unter www.mwcbarcelona.com. Folgen Sie den Entwicklungen und Aktualisierungen des MWC19 auf Twitter @GSMAEvents mithilfe von MWC19 oder auf unserer LinkedIn MWC Seite www.linkedin.com/showcase/mwcbarcelona/ oder auch auf Facebook unter www.facebook.com/mobileworldcongress/. Erfahren Sie mehr über andere GSMA Neuigkeiten und Aktivitäten auf Twitter: @GSMA.

Hinweise an Redakteure:

1.) AUSTRALIEN, ÖSTERREICH, BELARUS, BELGIEN, BRASILIEN, KANADA, CHINA, KROATIEN, TSCHECHISCHE REPUBLIK, DÄNEMARK, FINNLAND, FRANKREICH, DEUTSCHLAND, GRIECHENLAND, HONGKONG, UNGARN, INDONESIEN, IRLAND, ITALIEN, JAPAN, MALTA, MEXIKO, NEUSEELAND, NORWEGEN, POLEN, RUSSLAND, SAUDI-ARABIEN, SINGAPUR, SLOWAKIA, SÜDAFRIKA, SÜDKOREA, SPANIEN, SRI LANKA, SCHWEDEN, SCHWEIZ, TAIWAN, THAILAND, NIEDERLANDE, TÜRKEI, VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE UND USA.

2.) GSMA Intelligence: die Top-50-Länder wurden auf Basis der Anzahl der lizenzierten zellulären IoT-Anschlüsse ermittelt

3.) GSMA Intelligence

4.) Die GSMA Mobile IoT Initiative: Die GSMA's Mobile IoT Initiative trägt dazu bei, die Branche zu unterstützen, kommerzielle LPWA-Lösungen im lizenzierten Spektrum bereitzustellen. Sie wird gegenwärtig von mehr als 90 globalen Mobilfunkbetreibern, Geräteherstellern und Chipsatz-, Modul- und Infrastrukturunternehmen weltweit unterstützt. Im Verlauf eines Jahres hat diese Initiative dazu beigetragen, Marktstandards im Rahmen des Partnerschaftsprojekts 3GPP zu etablieren, denen nun eine fundamentale Rolle für das Wachstum, die Entwicklung und Einführung dieser Technologie sowie für die sichere und kosteneffektive Anbindung von Milliarden neuer Geräte für das IoT zukommen wird. LPWA-Netzwerke werden für eine breite Palette von Anwendungen, wie professionelle Anlagenverfolgung, Sicherheitsüberwachung, Wasser- und Gas-Messgeräte, intelligente Netzwerke, städtische Parkplätze, Verkaufsautomaten und städtische Beleuchtungsanlagen zum Einsatz gelangen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.gsma.com/iot/mobile-iot-initiative/.

