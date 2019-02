Deutschlands oberster Apotheker droht mit Protest in den Ost-Landtagswahlkämpfen. Auslöser ist der Streit um den Arznei-Versandhandel, den Gesundheitsminister Spahn erleichtern will.

Im Streit um den Arznei-Versandhandel droht Deutschlands oberster Apotheker mit Protest in den Ost-Landtagswahlkämpfen. Der Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände ABDA, Friedemann Schmidt, sagte der WirtschaftsWoche: "Wir Apotheker können mit großem Nachdruck auf die Probleme aufmerksam machen. Wir sind überall in Deutschland vertreten." Er zielt auf die Furcht der Volksparteien vor einem Erfolg der rechtsgerichteten AfD in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. ...

