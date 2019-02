Die französische Bank Societe Generale (SocGen) will ihren Sparkurs verschärfen und dafür informierten Kreisen zufolge viele Stellen im Investmentbanking streichen. Die Bank könnte demnach Hunderte oder sogar Tausende Arbeitsplätze im globalen Kapitalmarktgeschäft, aber auch in der Finanz- und Personalabteilung kürzen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen am Freitag berichtete.

Außerdem will die Bank dem Bericht zufolge wohl einen Partner für das Aktiengeschäft suchen. Bereits Anfang Februar hatte die Bank angekündigt, weitere 500 Millionen Euro einsparen zu wollen. Die Bank kämpft mit einem schwachen Geschäft in heimischen Filialen und einem schwierigen Umfeld mit niedrigen Zinsen sowie insgesamt vielen wirtschaftlichen Risiken. Konzernchef Frederic Oudea hat das Renditeziel für 2020 bereits von zuvor 11,5 Prozent auf 9 bis 10 Prozent gesenkt./elm/mis/tav

