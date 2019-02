myPOS, einer der am schnellsten wachsenden europäischen Zahlungsdienstleister, wurde gestern Abend bei der Preisverleihung im Rahmen eines Gala-Dinners in Berlin vom Merchant Payment Ecosystem (MPE) für die beste POS-Innovation/POS-Software für Zahlungsanwendungen (Best POS Innovation/POS Software Payment Applications) 2019 ausgezeichnet.

Als anerkannter Anbieter einer sofortigen Abrechnungsmöglichkeit und eines Modells ohne monatliche Gebühren für KMU in Europa stellt myPOS eine Reihe innovativer Funktionen auf seinen Bezahlgeräten bereit, darunter für Trinkgeld, Zahlungsaufforderung, Top-Up (Aufladen) und GiftCards. Darüber hinaus haben myPOS-Händler Anspruch auf eine ganze Reihe von Mehrwertdiensten ohne Abonnementverpflichtung wie Virtuelle MO/TO, PayLinks und PayButtons, das Modul Checkout mit den beliebtesten Einkaufswagen und mehr. Die Kunden von myPOS haben zudem die Möglichkeit, ihr Geld mit einem kostenlosen Online-Konto und einer einzigartigen Bankenplattform zu verwalten.

Mit Nominierungen in den beiden Kategorien Beste POS-Innovation und bester Acquirer des Jahres wurde das Unternehmen schließlich mit der Auszeichnung für die beste POS-Innovation geehrt.

"Wir nehmen diese Auszeichnung mit Dankbarkeit und Wertschätzung für die Anerkennung unserer Arbeit entgegen. Wir versprechen unseren jetzigen und zukünftigen Händlern, Partnern und Anbietern, dass wir auch in Zukunft Innovation, Erschwinglichkeit und Effizienz bei bargeldlosen Zahlungen und Technologie anbieten werden", sagte Irfan Rasmally, Business Development Director, bei der Preisverleihung auf der Veranstaltung in Berlin.

Über myPOS

myPOS Europe Ltd mit eingetragenem Firmensitz 25 Canada Square, Level 33, Canary Wharf London E14 5LB, Vereinigtes Königreich, ist ein lizenzierter Zahlungsverkehrsanbieter und -verarbeiter.

Das myPOS-Paket beinhaltet ein einsatzbereites mobiles POS-Terminal, ein kostenloses myPOS-Konto mit Visa Business Card und den Zugang zu weiteren Händlerservices.

www.mypos.com

