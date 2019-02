Tesla kündigte am Freitag in Peking an, dass das Unternehmen mit der Auslieferung des Model 3 in China beginnt. Damit liegt Tesla deutlich vor dem erwarteten Startdatum. Tesla hatte im Januar 2019 angekündigt, dass man laut Planung mit der Auslieferung des Model 3 in China im März starten wird. Die staatlich finanzierte chinesische Nachrichtenseite "The ...

Den vollständigen Artikel lesen ...