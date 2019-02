Bonn (www.anleihencheck.de) - Als sicher geltende Staatsanleihen standen gestern unter Abgabedruck, so die Analysten von Postbank Research. So sei die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen um 3 Basispunkte auf 0,13% geklettert. Ihre US-Pendants hätten zum europäischen Handelsschluss mit 2,66% sogar um 4 Basispunkte über dem Niveau vom Mittwoch rentiert. Als Begründung für den Anstieg der deutschen Kapitalmarktzinsen seien die in der Summe etwas besser als erwartet ausgefallenen EWU-Einkaufsmanagerindices angeführt geworden. Dies sei nach Einschätzung der Analysten von Postbank Research aber nicht besonders überzeugend, da der EWU-Index für das Verarbeitende Gewerbe in den kontraktiven Bereich gefallen sei. Die gestrigen US-Konjunkturdaten seien sogar enttäuschend ausgefallen, allen voran der Philadelphia Fed Index für Februar, der erstmals seit Mai 2016 auf eine Schrumpfung im Verarbeitenden Gewerbe der Region hindeute. Verantwortlich für die steigenden Renditen seien dann doch wohl eher die gestiegenen Erwartungen auf eine Beilegung des Handelskonflikts zwischen den USA und China sowie die Hoffnungen gewesen, dass ein harter Brexit doch noch vermieden werden könne. (22.02.2019/alc/a/a) ...

