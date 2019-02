Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Fielmann-Aktie nach Zahlen von 53 auf 57 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Wegen der beträchtlichen Einkaufsmacht, der überdurchschnittlichen Produktivität und des hohen Bekanntheitsgrades der Marke sehe er die Optikerkette gut aufgestellt und rechne mit weiteren Marktanteilsgewinnen in Europa, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wichtigster Wachstumstreiber bleibe die Überalterung der Bevölkerung./ck/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2019 / 09:39 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2019 / 09:44 / MEZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005772206

AXC0086 2019-02-22/10:17