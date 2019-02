Die Aktionäre von Fresenius hatten im vergangenen Jahr alles andere als Anlass zur Freude. Die Aktie rauschte von rund 70 Euro auf zeitweise unter 40 Euro ab. Damit wurden mehr als 45 Prozent der Marktkapitalisierung innerhalb weniger Wochen vernichtet. Seit Dezember hat das Papier aber eine massive Aufholjagd gestartet, die sich zuletzt sogar noch einmal beschleunigt hat. Im 4-Wochenvergleich ist das Papier mit plus 16 Prozent ganz klar der beste Wert im DAX. Und auch am Donnerstag führte Fresenius mit plus 2,3 Prozent die Gewinnerliste des wichtigsten deutschen Börsenbarometers an. Aus charttechnischer Sicht rückt nun die 200-Tage-Linie in den Fokus, die bei knapp 60 Euro verläuft.

Den vollständigen Artikel lesen ...