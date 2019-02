Seefeld (ots) - Nach den ersten Entscheidungen im Langlauf bei der Nordischen WM in Tirol waren Mario Stecher, der nordische Sportdirektor des ÖSV und Hermann Weinbuch, Bundestrainer der Nordischen Kombinierer im DSV, zu Gast im TirolBerg Studio. Der deutsche Trainer sieht die ÖSV-Kombinierer in einer Favoritenrolle.



Mario Stecher sieht das Ziel der WM darin, sich mit allen Mannschaften Richtung Medaillen orientieren zu können. "Im Skispringen ist uns wieder der Anschluss an die Weltspitze gelungen - die Hoffnung ruht hier auf Stefan Kraft. Der Bergisel liegt ihm. Auch im Damenskispringen sind wir sehr gut dabei", so Stecher. Große Chancen liegen laut Stecher auch bei den Nordischen Kombinierern. "In der Nordischen Kombination sieht es durch die zwei Weltcupsiege durch Mario Seidl und Franz-Josef Rehrl sehr gut aus. Mit vier Medaillen insgesamt würde ich mehr als zufrieden sein - ich glaube, das ist ein realistisches Ziel, aber natürlich kein Selbstläufer."



Die Erwartungen für die deutschen Kombinierer sind derweil gedämpft. "Wir waren im Training nicht so stark, wie wir uns das erhofft haben", sagt Hermann Weinbuch. "Österreich hat der ganzen Konkurrenz das Fürchten gelehrt. Natürlich hoffen wir, dass wir unsere Top-Leistungen erreichen und da mithalten können. Im Training waren Vinzenz Geiger und Fabian Rießle am stärksten - sie haben die größten Chancen!"



Am Abend präsentierten sich die Tirol Werbung, die Olympiaregion Seefeld, Innsbruck Tourismus und der ÖSV gemeinsam bei einem Medienabend. Im Rahmen der WM sind insgesamt 1.300 Medienvertreter vor Ort. 22 TV- und Radiostationen berichten - teilweise live - vom Veranstaltungsort.



