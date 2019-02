Die Bank könnte demnach Hunderte oder sogar Tausende Arbeitsplätze im globalen Kapitalmarktgeschäft, aber auch in der Finanz- und Personalabteilung kürzen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen am Freitag berichtete.Ausserdem will die Société Générale dem Bericht zufolge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...