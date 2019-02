EMX Royalty baut seine strategische Beteiligung an Boreal Metals aus. Die Kanadier erwarben weitere 2 Mio. Aktien und halten nun 9,9 Prozent der ausstehenden Anteile.

Beteiligung ausgebaut

EMX Royalty (1,64 CAD | 1,09 Euro; CA26873J1075) hat sich an einem Private Placement von Boreal Metals beteiligt. Der auf Royalties und Beteiligungen spezialisierte Konzern erwarb knapp 2 Mio. Stammaktien an dem in Schweden aktiven Rohstoffexplorer. Zusätzlich erhielt EMX Warrants an der ebenfalls gelisteteten Boreal. Zuvor hielt das Unternehmen bereits 9,4 Prozent der ausstehenden Anteile von Boreal, EMX' Anteil steigt nun auf 9,9 Prozent. Sollten die Warrant vollständig ausgeübt werden, würde der Anteil sogar auf 12,2 Prozent steigen.

Polymetall-Projekte in Skandinavien

Boreal Metals ist schon seit Längerem ein enger Partner von EMX Royalty. Das kanadische Unternehmen entwickelt mehrere Projekte in Skandinavien, die es von EMX gekauft hatte. Im Fokus steht dabei das Zink-Silber-Blei-Gold-Projekt Gumsberg in Schweden. Zuletzt hatte Boreal gute Bohrergebnisse aus seinem Winterprogramm veröffentlicht (mehr hier). Unter anderem beinhaltete Bohrloch GUM-18-003 gleich 5,9% ...

