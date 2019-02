Berlin (ots) - Auf eine stattliche Anzahl von mittlerweile drei Auszeichnungen innerhalb der letzten 2 Jahre bringt es der Berliner Projektentwickler Thamm & Partner. Dessen Neubau- und Denkmalschutz-Projekte haben über die Jahre viel Aufsehen erregt und tragen zu einer gelungenen Stadtplanung und dem Erhalt historischer Gebäude im Westen und Osten Deutschlands bei. Besonders Leipzig ist derzeit Mittelpunkt der städtebaulichen Maßnahmen rund um den Denkmalschutz.



Diese drei renommierten Auszeichnungen, der Leipziger Immobilienpreis und der Prix d'Excellence Germany, als auch das begehrte Siegel BELLEVUE BEST PROPERTY AGENT sind mehr als Preise oder Trophäen, sie sind Anerkennung und höchste Wertschätzung für Sanierungsleistungen von Denkmalschutz-Immobilien wie beispielsweise dem "Salomonstift" in Leipzig. Überreicht an die Geschäftsführerin und Inhaberin des Berliner Bauträgers Thamm & Partner GmbH, Frau Angela Thamm.



Die Restaurierungsarbeiten und Umgestaltung am Leipziger Salomonstift, diesem geschichtsträchtigen Häuserensemble aus dem 18. Jahrhundert, welches Thamm & Partner in bekannter Manier in einen zeitgemäßen Wohn-Zustand versetzt hat, wurde einerseits mit dem Leipziger Immobilienpreis, andererseits als eine der besten Projektentwicklungen Deutschlands mit dem Prix d'Excellence Germany ausgezeichnet. Das "Wall Street Journal" nennt diese Trophäe nicht ohne Grund "The Oscar oft the porperty world" (den "Oscar" der Immobilienwelt). Wer diese Auszeichnung für herausragende Bauleistungen erhält, gehört folglich zu den Besten der Branche. Vergessen sollte man dabei nicht die BELLEVUE, Europas größtes Immobilienmagazin, das alljährlich empfehlenswerte Immobilienunternehmen auszeichnet und Thamm & Partner 2019 in den erlauchten Kreis der Top-Unternehmen aufgenommen hat.



Dabei bringt die alte Kaufmannsstadt Leipzig mit seinem historischen Gründungsdatum von etwa 1824 und seinen in den 1890er Jahren entstandenen Häusern des sogenannten Salomonstiftes viel Potenzial mit, um denkmalgeschützte, historische Liegenschaften wieder bewohnbar zu machen. Neben viel Engagement, Fingerspitzengefühl und Leidenschaft braucht es Firmen wie den Berliner Bauträger Thamm & Partner, die den Geist der alt- ehrwürdigen Kaufmannsstadt auf moderne Art und Weise wieder aufleben lassen. Unternehmensgründerin Angela Thamm kommentiert diese hochkarätige Würdigung der Fachjury mit den Worten: "Dass der Salomonstift als unser Leipziger Referenzobjekt zu den besten Projektentwicklungen Deutschlands zählt, ist mir eine ganz besondere Freude. Darüber hinaus sind unsere Erfahrungen in der Stadt Leipzig so gut, dass wir hier zügig weiter expandieren wollen. Insgesamt sind wir ganz besonders stolz darauf, dass unsere Arbeit auf diese Weise so prominent gewürdigt wird." Der historische Kern der Stadt wird auch in Zukunft über weitere Projekte und Sanierungen aufgewertet.



Und so entstehen nach und nach Neugestaltungen wie der Lindenauer Hafen, dessen Areal 2012 für die olympischen Sommerspiele als Olympisches Dorf geplant, aber nie verwirklicht wurde. Für die Realisierung der Baumaßnahmen bedient sich Thamm & Partner erfahrener Kooperationspartner wie dem Architekturbüro Weis & Volkmann, um das direkt am Wasser gelegene Wohnareal mit 56 Eigentumswohnungen, 300 qm Gewerbefläche und einer Tiefgarage für viele neue Familien, die gerne grün aber dennoch stadtnah leben wollen, bewohnbar zu machen.



Überhaupt hat sich der Berliner Projektentwickler darauf spezialisiert, den Denkmalschutz und die neuzeitliche Städteplanung so zu kombinieren, dass altes Kulturgut erhalten bleibt, das Stadtbild nicht völlig verfremdet wird und die Identifikation von Bürgern mit ihrer Heimat erhalten bleibt. Deshalb zählt die Sanierung von Denkmalobjekten wie dem im Stadtteil Leipzig-Sellerhausen gelegenen Altbau Wurzener Straße aus dem Jahr 1915 auch genauso zu den bevorzugten Bauprojekten wie die Errichtung von Neubauten (Cunnersdorfer Straße), die das Stadtbild als Symbiose von alt und neu erstrahlen lassen.



Neben Leipzig stehen historische Bauprojekte wie in Potsdam in der Jägerstraße ebenfalls auf der Sanierungsliste von Thamm & Partner, um eine sinnvolle Ergänzung von Altbauten und moderner Wohnungsarchitektur zu kreieren. Das Ziel ist die Verwandlung von alt zu neu innerhalb eines historischen Kontextes und unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer Erfordernisse zu vollziehen. Auch Görlitz bietet genügend Potential für die Berliner, um sich kreativ bei der Sanierung und Restaurierung denkmalgeschützter Objekte einzubringen und das Stadtbild nach den Vorstellungen von Mensch und Moderne zu verschönern. Denn die Kunst liegt für die Berliner nicht im Abriss und Wiederaufbau, sondern im Erhalt des Althergebrachten. In diesen Aufgaben liegen die wahren Herausforderungen für das mehrfach ausgezeichnete Unternehmen, welches sich auch zukünftig vorrangig dem Denkmalschutz verschreiben will.



