LONDON, Feb. 22, 2019, ein globaler Anbieter von Cloud-Kommunikationssoftware und -lösungen, veröffentlicht heute neben seinem mit nur wenig Programmierarbeit betriebsbereiten Toolset auf IMIconnect, der Cloudplattform von IMImobile für Geschäftskundenkommunikation, eine vereinheitlichte RCS-Messaging-API, um die Einführung von RCS-Nachrichten zur geschäftlichen Kommunikation in führenden Unternehmen weltweit voranzutreiben.

Der sogenannte Rich Communication Service (RCS) wird weithin als eine Weiterentwicklung des Nachrichtenaustauschs über SMS angesehen, um den digital versierten Verbrauchern von heute ein hervorragendes Kundenerlebnis zu bieten. Laut Mobilesquared wird es weltweit bis Ende 2019 weltweit 1,01 Milliarden Menschen geben, die RCS-Nachrichten bei 168 Mobilfunkbetreibern nutzen. Es wird erwartet, dass diese Zahl bis Ende 2023 mit insgesamt 486 Mobilfunkbetreibern auf 3,23 Mrd. Menschen anwachsen wird.1

Mit der Veröffentlichung der vereinheitlichten RCS-API auf der IMIconnect-Plattform können Unternehmen RCS-Messagingsysteme dem Drag-and-Drop-Workflow-Baukastensystem, das nur wenig Programmierarbeit erfordert, schnell entwerfen, erstellen und in Betrieb nehmen. Die vereinheitlichte RCS-API reduziert die Komplexität der Integration mit mehreren Betreibern, deren Implementierungen sich häufig in Bereichen wie Authentifizierung, Medienverwaltung und Antwortverarbeitung unterscheiden.

"Die Kommunikation zwischen Unternehmen und Verbrauchern verlagert sich zunehmend auf Nachrichtenkanäle. Unsere einheitliche API und unsere Drag-and-Drop-Tools ermöglichen es Unternehmen, RCS auf einfache Weise in ihre Kommunikationsstrategie zu integrieren und schnell eine umfassendere, interaktive Kundenkommunikation zu ermöglichen, die durch AI-gestützte Bots und menschliche Mitarbeiter ermöglicht wird, die nahtlos zusammenarbeiten, um ein reibungsloses Kundenerlebnis zu schaffen", sagte Sudarshan Dharmapuri, SVP Product Management.

Die RCS-API bietet die Möglichkeit zum Durchsuchen von Funktionen, zum Senden von Nachrichten (einschließlich Rich Cards und Carousels), zum Empfang von Nachrichten, zur Verarbeitung von Kundenaktionen und zur Typisierung von Indikatoren sowie zur Unterstützung der Universal Profile (UP) 2.0-Version der GSMA-Spezifikation. Für Geräte und Netzbetreiber, die RCS nicht unterstützen, ermöglicht IMIconnect einen automatischen Fallback auf andere Kanäle wie SMS oder MMS, wodurch die Zustellbarkeit wichtiger Nachrichten sichergestellt wird.

Kunden wie Hermes, DPD, Pizza Hut, Shell und Barclays, die die vereinheitlichte RCS-Messaging-API von IMImobile eingesetzt haben , werden ihre Erfahrungen mit RCS-Nachrichten vom 25.-28. Februar auf dem GSMA Mobile World Congress in Barcelona präsentieren.

Um sich für IMIconnect anzumelden und die vereinheitlichte RCS-Messaging-API von IMImobile zu verwenden, besuchen Sie hier die Website.

Über IMImobile PLC

IMImobile ist ein Anbieter von Cloud-Kommunikationssoftware, dessen Lösungen es Unternehmen ermöglichen, digitale Kundenkommunikation und -interaktionen zu automatisieren, um die Kundenerfahrung zu verbessern und Betriebskosten zu senken.

Die Cloudplattform von IMImobile für Geschäftskundenkommunikation verarbeitet weltweit jährlich über 42 Milliarden Nachrichten. Zu den Unternehmen, die darauf vertrauen, dass wir ihnen ein intelligenteres digitales Kundenbindungssystem bereitstellen, zählen Hermes, Centrica, AA, O2, EE, BT, Foxtons, Pizza Hut, Vodafone, MTN, drei der größten Privatkundenbanken in Großbritannien und öffentliche Einrichtungen weltweit.

IMImobile hat seinen Hauptsitz in London und unterhält Niederlassungen in Hyderabad, Toronto, Little Rock, Dubai und Johannesburg. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 1.100 Mitarbeiter. IMImobile ist am AIM-Markt der Londoner Börse unter dem TIDM-Code IMO notiert.