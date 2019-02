Die Aktie der OSRAM Licht AG (WKN: LED400) notierte am 8. Januar 2018, also vor etwas mehr als einem Jahr, noch auf einem Allzeithoch bei 79,00 Euro. Am 11. Oktober 2018, also gerade einmal rund neun Monate später, wurden im Tief nur noch 30,00 Euro für die Aktie bezahlt. Dies entsprach Kursverlusten in Höhe von ca. -62%.

Zwischenzeitlich konnte sich die Aktie wieder etwas erholen. So dümpelt sie zurzeit knapp unter der 39,00 Euro Marke vor sich hin. Dabei gab es zuletzt wieder einen Schub. Grund hierfür war, dass verschiedene Medien berichteten, dass die beiden Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle Group ihr Interesse an einer Übernahme bestätigt hätten.

Bisher wurde jedoch noch kein konkretes Übernahmeangebot vorgelegt. Allerdings räumte das Management um CEO Dr. Olaf Berlien auf der kürzlich abgehaltenen, ordentlichen Hauptversammlung, ein, dass Gespräche laufen würden. Mehr konnte oder wollte er jedoch dazu noch nicht sagen, was durchaus auf Kritik der Anteilseigner stieß.

Warum OSRAM für die Finanzinvestoren so interessant ist…

So verständlich die Kritik der Aktionäre an dieser Verschwiegenheit auch ist, kann ich das Management in diesem Punkt verstehen. Würde man hier mit Inhalten der Gespräche hausieren gehen, würden sich die Finanzinvestoren wohl schnell zurückziehen. Konzentrieren wir uns daher an dieser Stelle lieber auf die Frage, warum die OSRAM Licht AG für Finanzinvestoren überhaupt so interessant ist?

Nun, prinzipiell gehört die OSRAM Licht AG zu den weltweit führenden Lichtherstellern. Dabei bietet das Unternehmen Beleuchtungsprodukte und Beleuchtungslösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette an. Dazu gehören ...

