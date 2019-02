Rosenheim (www.fondscheck.de) - Unser neuer boerse.de-Weltfonds (ISIN LU1839896005/ WKN A2JNZK) ist etwas ganz Besonderes - konzipiert für Anleger, die möglichst geringe Wertschwankungen anstreben, so Thomas Müller, Vorstand der TM Börsenverlag AG.Denn im boerse.de-Weltfonds gehe es um risikoreduzierte Aktienmarktrenditen, also um die Rendite der Weltbörsen, die mit einer niedrigen Schwankungsbreite der Monatsergebnisse und einem weit unterdurchschnittlichen Rückgang in den Schwächephasen der Börsen erreicht werden solle. Basis dafür sei die einzigartige, völlig prognosefrei arbeitende BOTSI-Welt-Strategie. Konkret: ...

