++ ifo-Geschäftsklimaindex dürfte zurückgehen ++ Einzelhandelsumsätze aus Kanada für Dezember ++ Drei Fed-Mitglieder diskutieren heute über Bilanz ++ Einige makroökonomische Daten stehen am letzten Handelstag der Woche an. Die Umfragedaten aus der deutschen Wirtschaft werden am Morgen im Mittelpunkt stehen, während die kanadischen Einzelhandelsumsätze für die US-Handelszeiten wichtig sind. Abgesehen davon wird um 11:00 Uhr der Inflationsbericht der Eurozone für Januar veröffentlicht, aber da es sich um eine Revision handelt, werden keine größeren Kursbewegungen erwartet. Die Zentralbanker ...

