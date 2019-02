Friedrichsdorf (ots) -



Ausgelassen feiern Millionen von Narren wieder Fastnacht, Karneval oder Fasching. Voller Lebensfreude durchzechte Nächte gehen jedoch meist nicht spurlos an den Feiernden vorbei. Wie lassen sich Folgen von reichlichem Alkoholgenuss im Zaum halten? Luvos-Heilerde hat für Sie die besten Tipps gegen Kater, Sodbrennen & Co zusammengestellt.



Tipp 1: Sie wollen Ihren Führerschein nicht gefährden? Dann ist es am sichersten, auf Alkohol zu verzichten oder öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Ersteres schützt Sie auch vor einem quälenden Kater am nächsten Morgen!



Tipp 2: So verträgt der Körper Alkohol besser: Vermeiden Sie "Vorglühen"; das alkohol-abbauende Enzymsystem der Leber ist tagsüber weniger leistungsfähig als am Abend. Trinken Sie stattdessen viel stilles Wasser.



Tipp 3: Isst man vor dem feucht-fröhlichen Treffen fettreiche Speisen als Grundlage, verzögert dies die Ankunft des Alkohols im Gehirn.



Tipp 4: Alkohol kann Sodbrennen (Säure-Reflux) hervorrufen. Dies lässt sich mit Luvos-Heilerde ultrafein dank ihrer großen Bindungsfähigkeit abwenden. In einer aktuellen Studie überzeugte das Naturarzneimittel durch schnelle und anhaltende Wirkung (siehe Kasten).



Tipp 5: Trinken Sie nicht mehr Alkohol, als Sie aus persönlicher Erfahrung gut vertragen, und setzen Sie auf "bewährte" Getränke.



Tipp 6: Lieber hochwertige Weine pur genießen als gespritzte "Schorlen" oder Glühwein: Warmer, kohlensäure- oder zuckerhaltiger Alkohol schlägt schneller durch.



Tipp 7: Zwischendurch Alkoholpausen einlegen und viel Wasser zum "Verdünnen" trinken, vor allem vor dem Einschlafen.



Tipp 8: Fetter Rollmops als Katerfrühstück begünstigt Sodbrennen: Wählen Sie besser Gemüsebrühe zum Mineralausgleich - und dann raus an die frische Luft.



Tipp 9: Gegen den Brummschädel lieber viel Wasser trinken anstatt Kopfschmerztabletten einnehmen. Die verträgt ein angegriffener Magen nicht gut.



Tipp 10: Kein "Gegenbier" am Morgen! Das verlängert den Kater und erhöht die Gefahr einer Alkoholabhängigkeit.



Studie bestätigt: Luvos-Heilerde bremst Sodbrennen schnell



Luvos-Heilerde ultrafein mit ihrer idealen Mischung aus Mineralien und Spurenelementen bindet überschüssige Säure natürlich und effektiv. Dies zeigte kürzlich eine Studie: Dazu wurden 146 Patienten zwei Wochen lang mit Luvos-Heilerde ultrafein behandelt. Bereits fünf Minuten nach der Einnahme spürten sie die Wirkung. Innerhalb von 15 Minuten nahmen die Symptome am stärksten ab. Beschwerdefreiheit wurde sehr schnell und nachhaltig erreicht. 80 Prozent der Studienteilnehmer bewerteten die Wirkung des Natur-Arzneimittels als "sehr gut" oder "gut".



Luvos-Heilerde ist das einzige in Deutschland zugelassene Naturarzneimittel gegen Sodbrennen und säurebedingte Magenbeschwerden mit dem Wirkstoff Heilerde. Nebenwirkungen sind nicht bekannt.



Preise und Bezugsquellen: Luvos-Heilerde ultrafein gegen Sodbrennen und säurebedingte Magenbeschwerden gibt es als Heilerde-Pulver mit 380 Gramm für ca. 9,99 Euro; im praktischen Portionsbeutel, Packung mit 20 Stück für ca. 7,99 Euro und als Heilerde-Kapseln für unterwegs mit 60 Stück für ca. 9,99 Euro. Alle Produkte sind in Apotheken, Reformhäusern, ausgewählten Drogerien und Bio-Fachgeschäften erhältlich.



