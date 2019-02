Nach dem Abstieg ist vor dem Anstieg: So lässt sich die Kursentwicklung von Adva Optical der letzten zwei Tage auf den Punkt bringen. Waren die Papiere des Telekomausrüsters am Donnerstag mit einem Minus von zeitweise mehr als 7 Prozent angesichts eines negativ aufgenommenen Ausblicks noch sehr schwach, machten sie bis zum Handelsende ihre Verluste wieder komplett weg und schnellten an diesem Freitag um zuletzt fast 7 Prozent hoch.

Als Treiber diente nun ein positiver Analystenkommentar der Privatbank Hauck & Aufhäuser. Deren Analyst Robin Brass stufte die Aktien des Kandidaten für den Nebenwerte-Index SDax von "Hold" auf "Buy" hoch.

Die Einführung des neuen Mobilfunk-Standards 5G ist nach Brass' Einschätzung ein Wachstumstreiber für das Technologieunternehmen. Zumindest bis 2025 sei dies ein wichtiges Thema. Brass rechnet mit ersten zusätzlichen und deutlichen Umsatzbeiträgen in der zweiten Jahreshälfte 2019 nach dem Ende der Frequenzversteigerungen. Es sei derzeit noch unklar, ob der chinesische 5G-Wettbewerber Huawei außer in den USA auch in anderen Ländern ausgeschlossen werde. So oder so könnte Adva aber vom Ausschluss von Konkurrenten profitieren.

Anlegern biete sich nun eine gute Einstiegsgelegenheit. Mit seinem von 8,40 auf 8,20 Euro etwas reduzierten Kursziel liegt der Analyst noch um rund 8 Prozent über dem aktuellen Kurs von 7,58 Euro.

Analyst Brass glaubt, dass sich die Umsatzerholung bei Adva dank einer soliden Nachfrage aus dem Telekomsektor fortsetzen wird. Auch die Profitabilität und der freie Barmittelfluss sollten sich im Zuge eines vorteilhafteren Produktmixes und des Umsatzwachstums weiter verbessern.

Mit der Einstufung "Buy" sieht Hauck & Aufhäuser auf Sicht von zwölf Monaten ein nachhaltiges Aufwärtspotenzial von mehr als zehn Prozent./ajx/la/mis

Analysierendes Institut Hauck & Aufhäuser

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2019 / 07:48 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2019 / 08:09 / MEZ

