Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Barclays nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Pence belassen. Das vierte Quartal habe unterstrichen, dass die Bank die Konkurrenz in einem schwachen Umfeld aussteche, schrieb Analyst Peter Richardson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Bewertungsabschlag von 25 Prozent zu anderen Bankhäusern aus Großbritannien sei daher nicht gerechtfertigt./mf/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2019 / 17:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2019-02-22/11:40

ISIN: GB0031348658