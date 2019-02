Der Goldpreis konsolidiert. Und das ist auch gut so. "Wir sind am unteren Ende der massiven Widerstandzone angekommen und abgeprallt", sagt Markus Bußler. Das sei nach der vorangegangenen Rallye nicht ungewöhnlich gewesen. Der Markt habe einen Grund gesucht, um zu konsolidieren und ihn in den Fed Minutes gefunden.

