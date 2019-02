Der Goldpreis konsolidiert. Und das ist auch gut so. "Wir sind am unteren Ende der massiven Widerstandzone angekommen und abgeprallt", sagt Markus Bußler.



Das sei nach der vorangegangenen Rallye nicht ungewöhnlich gewesen. Der Markt habe einen Grund gesucht, um zu konsolidieren und ihn in den Fed Minutes gefunden. "Es gab genügend Anzeichen, dass der Ausbruch beim ersten Mal nicht gelingen wird", sagt Bußler. Der Goldpreis sei über das obere Bollingerband hinaus gelaufen, der RSI signalisierte, dass Gold überkauft ist, und Abflüsse aus den Gold-ETFs hätten ebenfalls ein kurzfristig nachlassendes Interesse - vielleicht auch Angst vor der Widerstandszone - signalisiert. "Insgesamt ist das alles aber kein Beinbruch", meint Bußler. Bewegungen verliefen nicht parabolisch sondern in Wellen. Die Konsolidierung sei gesund. Viele Minenaktien würden sich aber gut halten. Dazu gehört auch die neue Nummer eins bei den Produzenten, Newmont Mining. Starke Zahlen hätten dazu geführt, dass die Aktie gestern nicht unter Druck geriet. Dazu macht ein Bloomberg-Bericht die Runde, wonach Barrick eine Übernahme von Newmont geprüft habe. Und es sei durchaus möglich, dass das noch immer Thema ist. Kurz vor einer der großen Konferenzen in Florida kocht also das Thema Übernahmen wieder hoch. Die Konsolidierung in der Branche könnte also munter weiter gehen. Eine Aktie, die nach wie vor kein Halten kennt, ist Kirkland Lake Gold. Gestern konnte das Papier gegen den Trend bei Gold erneut rund acht Prozent zulegen. Der Konzern hob die Produktionsprognose für das laufende Jahr an. Sollte Kirkland Lake das obere Ende der neuen Prognose erreichen, dann könnte der Konzern erstmals die magische Marke von einer Million Unzen bei der Produktion knacken. "Dennoch: Die Aktie ist nicht mehr billig", mahnt Bußler. Weitere Aktien in der Sendung sind Atlantic Gold, Osisko Mining und Silver Lake Resources.