Die alstria office REIT AG (ISIN: DE000A0LD2U1) gab gestern abend den Verkauf von einer Wohn- und zwei Büroimmobilien sowie den Erwerb von drei neuen Büro-gebäuden in Berlin und Stuttgart bekannt.

alstria hat in drei unabhängigen Transaktionen die folgenden Immobilien verkauft: Opernplatz 2 in Essen, Ingersheimer Straße 20 in Stuttgart und Brödermannsweg 5-9 in Hamburg (Wohnimmobilie, Teil des Bürogebäudes in der Borsteler Chaussee 111-113). Die drei Objekte haben eine Gesamtfläche von rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...