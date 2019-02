Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Ado Properties auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Aktie der Immobiliengesellschaft erscheine trotz des jüngsten Kursanstiegs immer noch unterbewertet, schrieb Analyst Julius Stinauer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Denn die Marktbefürchtungen hinsichtlich der Aktionärsstruktur von Ado und des Regulierungsumfelds in Berlin seien übertrieben./edh/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2019 / 08:23 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2019 / 08:23 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2019-02-22/12:01

ISIN: LU1250154413