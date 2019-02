United Labels AG: Vorläufiges Ergebnis Geschäftsjahr 2018 DGAP-Ad-hoc: United Labels AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis United Labels AG: Vorläufiges Ergebnis Geschäftsjahr 2018 22.02.2019 / 12:02 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Positive Entwicklung und deutliche Ergebnissteigerung setzt sich fort - Konzernumsatz beträgt EUR 25,9 Mio. - Konzernjahresüberschuss steigt um 51% auf EUR 0,6 Mio. - Fachhandel wächst kontinuierlich mit neuen Themen Münster, 22.02.2019. Die United Labels AG (ISIN: DE 0005489561, WKN: 548956) hat im Geschäftsjahr 2018 einen Konzernumsatz von EUR 25,9 Mio. (Vj: EUR 30,3 Mio.) erzielt. Während der Umsatz mit Discountern plangemäß reduziert wurde, erhöhte sich der Umsatzanteil des margenstarken Fachhandels. Dadurch verbesserte sich weiterhin die Rohertragsmarge, im Geschäftsjahr 2018 um weitere 2,2 Prozentpunkte auf 37,6% (Vj: 35,4%). Das operative Konzernergebnis vor Abschreibungen und Zinsen (EBITDA) belief sich auf EUR 2,2 Mio. (Vj: EUR 2,6 Mio.). Das EBIT betrug EUR 1,8 Mio. (Vj: EUR 1,9 Mio.) und liegt damit innerhalb der zu Beginn des Geschäftsjahres veröffentlichen Ergebnisprognose. Der Konzernjahresüberschuss verbesserte sich um 51% auf EUR 0,6 Mio. (Vj: EUR 0,4 Mio.). Trotz der 10%igen Kapitalerhöhung (630.000 neue Aktien) im Dezember des abgelaufenen Geschäftsjahres erhöhte sich das Ergebnis pro Aktie auf EUR 0,43 (Vj: EUR 0,27). Ebenso verbesserte sich die Eigenkapitalquote im Konzern auf 11,7% (Vj. 4,6%) und in der AG auf 28,7% (Vj: 23,6%) Alle operativen Tochtergesellschaften des Konzerns haben im Geschäftsjahr 2018 mit einem positiven Jahresüberschuss abgeschlossen. Der Auftragsbestand zum Stichtag 31.12.2018 stieg um 37% auf EUR 7,1 Mio. (Vj: EUR 5,2 Mio.). Für 2019 sind weitere neue Themen sowie eine Ausweitung bestehender Sortimente geplant. Bereits im Januar war der Verkaufsstart der neuen umfangreichen "Playmobil" Kollektion. Weiterhin wurde der Fachhandelsbereich mit den neuen Sortimenten "Grüffelo", "Tweety", "Flamingo by Steinbeck", "Mr. & Mrs" und "Little Ones" erweitert. Weiterhin ist die Ausweitung der gesamten Fachhandelsprodukte in das europäische Ausland geplant. Der vollständige Jahresabschluss einschließlich der Prognose für 2019 und weitere Erläuterungen erfolgen mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichtes Ende April. http://www.unitedlabels.com/investor-relations/finanzberichte Die UNITEDLABELS AG ist ein börsennotiertes mittelständisches Familienunternehmen und einer der führenden europäischen Markenhersteller im Bereich Medien/Entertainment. Partner des unabhängigen Unternehmens sind die weltweit wichtigsten Media & Entertainment-Unternehmen sowie namhafte Handelspartner aus dem Bereichen Filialisten, Fachhandel und Discountern. Bereits heute verfügt UNITEDLABELS über eine hohe Vertriebsdichte in Europa und vertreibt über 4.500 Handelskunden mit mehr als 52.000 Verkaufsstellen. Weitere Informationen: United Labels AG - Investor Relations - Gildenstraße 6, 48157 Münster, Tel.: +49 (0) 251-3221-0, Fax: +49 (0) 251-3221-960 investorrelations@unitedlabels.com 22.02.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: United Labels AG Gildenstr. 6 48157 Münster Deutschland Telefon: +49 (0)25 132 21-0 Fax: +49 (0)25 132 21-999 E-Mail: investorrelations@unitedlabels.com Internet: www.unitedlabels.com ISIN: DE0005489561 WKN: 548956 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 780079 22.02.2019 CET/CEST ISIN DE0005489561 AXC0114 2019-02-22/12:03