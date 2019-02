Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden hat sich der Überschuss von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialkassen im Jahr 2018 auf 58 Milliarden Euro summiert, so Prof. Dr. Friedrich Heinemann, Leiter des Forschungsbereichs "Unternehmensbesteuerung und Öffentliche Finanzwirtschaft" am ZEW - Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...