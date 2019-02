Bremen (ots) - IGEL, der weltweit führende Anbieter Software-definierter Lösungen zur Endpoint-Optimierung und -Steuerung, gibt heute die Vergabe des Innovator of the Year-Awards an seinen Kunden, die Hans Segmüller Polstermöbelfabrik GmbH & Co. KG bekannt. In den letzten zwei Jahren wurde nicht nur die Infrastruktur mit 700 IGEL Thin Clients erweitert, sondern auch bestehende Clients mittels Universal Desktop Converter (UDC) auf das IGEL OS umgestellt. Die gesamte Verwaltung der virtualisierten Arbeitsplätze läuft seit 2017 über die Universal Management Suite (UMS) von IGEL.



"Wir standen unter Zugzwang. Zuvor hatten wir unterschiedliche Betriebssysteme im Einsatz und gleich eine ganze Handvoll Verwaltungstools - das war für uns nicht mehr zu stemmen. Für uns ist IGEL der sicherste und schnellste Weg, unsere Prozesse zu vereinfachen", sagt Gerald Büchler, Computer Science Expert bei Segmüller.



Segmüller setzt schon seit einiger Zeit auf virtuelle Desktop Infrastruktur (VDI) und ist 2016 auf IGEL aufmerksam geworden. Als Enterprise-Unternehmen erkannte Segmüller das Potenzial der Software-Architektur von IGEL schnell. Deshalb entschied man sich, vorhandene Thin Clients von anderen Herstellern ebenfalls in IGEL Clients umzuwandeln. In kurzer Zeit wurden 1300 Devices mittels UDC mit dem IGEL OS versehen. Außerdem nutzt Segmüller auch einige UD Pockets, um Endgeräte temporär ohne Eingriff in das Originalsystem mit dem IGEL OS zu betreiben.



"Die Zusammenarbeit mit Segmüller läuft hervorragend und zeigt, wie das Zusammenspiel unserer Verwaltungsplattform UMS mit dem Betriebssystem IGEL OS Großunternehmen echte Vorteile liefert - besonders, wenn es darum geht, bestehende Endgeräte ebenfalls mit IGEL zu verwalten", sagt Jörg Kurowski, VP Sales Deutschland bei IGEL. "Der Preis als Innovator of the Year ist damit wohlverdient. Im Namen von IGEL herzlichen Glückwunsch."



