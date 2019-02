Unterföhring (ots) -



Die 91. ACADEMY AWARDS® am Sonntag, 24. Februar, auf ProSieben



Aller guten Dinge sind drei: Steven Gätjen, Annemarie Carpendale und Viviane Geppert machen sich warm für die Nacht der Nächte in der Stadt der Engel. Alle drei stehen am 24. Februar, ab 23:55 Uhr auf ProSieben am roten Teppich vor dem Dolby Theatre, wenn sich die Crème de la Crème Hollywoods in L.A. versammelt und nur eine Frage hat: Wer erklimmt den cineastischen Olymp und heimst den begehrtesten Goldjungen der Welt, den OSCAR ein?



