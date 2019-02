marktEINBLICKE um 12: DAX setzt Klettertour fort, Wirecard ebenfalls auf Erholungskurs

Am Freitag setzte der DAX seine positive Entwicklung der vergangenen Tage trotz eines enttäuschend ausgefallenen ifo Geschäftsklimas fort. Am Markt ist immer noch keine Euphorie zu spüren. Allerdings dürften Anleger am deutschen Aktienmarkt auch über den langsamen Anstieg froh sein, nachdem es insbesondere zum Jahresende 2018 sehr turbulent zugegangen war.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,6% 11.491 MDAX +0,3% 24.387 TecDAX +0,5% 2.614 SDAX +0,1% 10.879 Euro Stoxx 50 +0,4% 3.277

Die Topwerte im DAX sind Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060), thyssenkrupp (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001) und Siemens (WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101). Anleger fragen sich, ob dem Zahlungsabwickler Wirecard nun endlich die nachhaltige Erholung gelingt oder ob die Achterbahnfahrt der vergangenen Tage und Wochen weitergeht.

