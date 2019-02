Köln (ots) - Unter dem Motto "Erzählen. Sound. Öffentlichkeit." wird das Deutschlandradio-Funkhaus am 15. und 16. März wieder zur Bühne für internationale Performances und zeitgenössischen Mediendiskurs. Das vom Deutschlandfunk und der Kunsthochschule für Medien (KHM) veranstaltete Symposium befasst sich in diesem Jahr mit dem Sound des Erzählens in den Medien. Im 30. Jubiläumsjahr des Mauerfalls befasst sich der Kölner Kongress darüber hinaus mit der Frage, ob es Zeit ist für eine neue mediale Erzählung der DDR. Zu den Vorträgen, Gesprächen und Live-Radioperformances werden deutsche und internationale Künstler, Medienmacherinnen und Wissenschaftler erwartet. Eröffnet wird der Kongress durch den vielfach ausgezeichneten Kultursoziologen und Publizisten Richard Sennett mit einer Rede über Öffentlichkeit und Medien.



Freitag, 15. März ab 18.00 Uhr und Samstag, 16. März ab 11.00 Uhr Deutschlandradio Funkhaus Raderberggürtel 40, 50968 Köln



Der mittlerweile dritte Kölner Kongress mit seinem Angebot von prominent besetzten Vorträgen und Diskussionen hat sich mittlerweile über die Medienfachwelt hinaus einen Namen gemacht. Auch durch die Zusammenarbeit mit der KHM erhalten Besucherinnen und Besucher einen Eindruck von neuen Erzählformen und den Ansprüchen junger und angehender Medienmacher. Die Studierenden der Kölner Kunsthochschule präsentieren Projekte und Arbeiten mit Fieldrecordings und stellen mit otic.radio ein eigenes Radioprogramm vor.



Ein Höhepunkt des Kongresses werden auch in diesem Jahr wieder die Live-Radioperformances sein. Am 15. März ist im Kammermusiksaal des Kölner Funkhauses das Hörstück "Chant du Nix" von Michaela Melián zu erleben. Die prominente Künstlerin und Musikerin (F.S.K.) verarbeitet darin den Sound der Anfänge des Rundfunks in den 1920er-Jahren. Am 16. März wird das Publikum im Hörspiel "Ponto dos Mentirosos - Atlas eines Dorfes" von Merzouga & Nina Hellenkemper Zeuge des Vollmondfests im ältesten Dorf des neuen Brasiliens.



Seit 2017 befasst sich der Kölner Kongress mit medialem Erzählen unter den Vorzeichen digitaler Umbrüche und zunehmend fragmentierter Gesellschaften. Das zweitägige Symposium hat sich dabei als offener Debattenort und Impulsgeber für Medienschaffende, Wissenschaftlerinnen, Künstler und interessierte Öffentlichkeit etabliert.



Das vollständige Programm und weitere Informationen finden Sie hier: www.koelner-kongress.de



Der Eintritt ist frei. Um eine kurze Anmeldung zur Teilnahme an koelnerkongress@deutschlandfunk.de wird gebeten.



