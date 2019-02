Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Danone von 71 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Nahrungsmittelkonzern mache Fortschritte, zwar nicht geradlinig, aber immerhin dem Management-Plan entsprechend, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2019 und 2020./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2019 / 17:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2019-02-22/12:59

ISIN: FR0000120644