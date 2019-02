Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für AB Inbev nach Jahreszahlen von Kraft Heinz auf "Top Pick" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die enttäuschenden Kennziffern des US-Wettbewerbers dürften irrelevant für den belgischen Brauereikonzern sein, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings würde ihn eine kurzfristig negative Kursreaktion auch nicht überraschen. Als Bindeglied zwischen beiden Unternehmen sieht Jones die brasilianische Investmentgesellschaft 3G Capital. Sie hält rund 22 Prozent an Kraft Heinz und war 2008 an der feindlichen Übernahme von Anheuser-Busch durch InBev beteiligt./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2019 / 02:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2019 / 02:25 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2019-02-22/13:06

ISIN: BE0974293251