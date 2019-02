Die starke Erholung der US-Aktienmärkte hat auch die Notierungen hierzulande aus dem Tief gezogen. In den nächsten Monaten könnte der Dax sogar eine eigene Rally-Phase starten.

Der Dow Jones hat etwas geschafft, das ihm bis vor kurzem kaum jemand zugetraut hat: Er hat die gesamten Verluste ausgebügelt, die in den schwachen Jahresendwochen 2018 entstanden sind. Bei 25.826 Punkten begann am 3. Dezember die scharfe Abwärtsbewegung; bei 25.850 schloss der Dow Jones am Donnerstag (21. Februar).

Für die Aufholjagd hat der Dow etwas länger gebraucht als für den vorangegangenen Kurssturz, dennoch hat sich die Erholung in der seltenen Form eines V abgespielt. Weil bei einer solche V-Erholung die Aufwärtsdynamik ähnlich groß ist wie die vorangegangene Abwärtsdynamik, ist sie ein Zeichen dafür, dass die Schwäche des Marktes nur vorübergehend war. Dabei übersprang der Dow auch wieder die 200-Tage-Linie (bei 25.000 Punkten), die nun wieder leicht nach oben dreht; ein positives Bild.

Fundamental hat die Erholung zwei Gründe: Zum einen kam es nicht zum befürchteten Zinsanstieg, zum anderen signalisieren allgemeine Wirtschaftsdaten und Unternehmenszahlen nur eine etwas schwächere Konjunktur, aber keine schwere Rezession.

In Europa sind die Zinsen in den vergangenen Wochen stärker gefallen als in Amerika. Mit 0,1 Prozent liegt die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen 2,6 Prozentpunkte unterhalb ihrer US-Pendants. Die Erwartungen, dass nun die US-Renditen schneller nachgeben (weil die US-Notenbank im Gegensatz zur EZB bei ihrer Zinspolitik mehr Spielraum hat), dürfte zu einer tendenziellen Schwäche des Dollar führen.

Der große Absturz ist vom Tisch

Der Anstieg des Dow Jones hat für Anleger hierzulande zwei Vorteile: Zum einen ist erst einmal die Gefahr eines großen Absturzes vom Tisch. Diese relative Sicherheit spiegelt sich in den Volatilitäts-Barometern wider. V-Stoxx und V-Dax haben sich in den vergangenen Wochen vom erhöhten, gefährlichen Niveau (22 bis 26 Prozent) auf Normalniveau (14 bis 18 Prozent) abgebaut. Es gibt keinen Automatismus, der die Volatilität wieder nach oben zwingt. In einer moderaten Aufwärtsbewegung kann die Volatilität monatelang ...

