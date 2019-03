Nach dem jüngsten Rückschlag haben Europas wichtigste Börsen am Montag wieder den Weg nach oben gefunden. Es habe zwar keine wichtigen Konjunkturnachrichten gegeben, doch nach dem durchwachsenen US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag überwiege immer noch ein vorsichtiger Optimismus, schrieb Analyst David Madden von CMC Markets UK. Teils deutliche Gewinne an der tonangebenden Wall Street nach guten US-Einzelhandelsdaten gaben den Kursen in Europa am Nachmittag zusätzlich Auftrieb.

Der EuroStoxx 50 kämpfte zwar nach einer freundlichen Eröffnung um seine Gewinne, zog mit dem freundlichen US-Aktienmarkt aber letztlich weiter an. Zum Börsenschluss notierte er 0,63 Prozent fester bei 3304,44 Punkten, womit er nur knapp unter seinem Tageshoch blieb. Damit endete eine dreitägige Verlustserie für den Eurozonen-Leitindex.

Ähnliches galt für den französischen Cac 40 , der sich zu Wochenbeginn um 0,66 Prozent auf 5265,96 Punkte erholte. Der britische FTSE 100 ging derweil lediglich 0,37 Prozent höher bei 7130,62 Zählern aus dem Handel. Hier verwies Experte Madden auf den Kurssprung des Pfund. Eine teure Währung verschlechtert tendenziell die Exportchancen eines Landes./gl/fba

ISIN GB0001383545 FR0003500008 EU0009658145

AXC0249 2019-03-11/18:18