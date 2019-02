Nevada Copper kommt beim Bau der Kupfermine auf Pumpkin Hollow wie geplant voran. Das Unternehmen kündigte zudem eine Wirtschaftlichkeitsstudie für die geplante zweite Mine auf der Liegenschaft an. Daneben erweiterte man seine Claims deutlich.

Minenbau voll im Plan

Nevada Copper (0,43 CAD | 0,30 Euro; CA64128F1099) baut derzeit eine Untertagemine auf seiner Pumpkin Hollow-Liegenschaft in Nevada. Das Kupferprojekt soll wie geplant im vierten Quartal in Produktion gehen, wie das Unternehmen nun mitteilte. Vorstandschef Matt Gili berichtet von aktuell 250 Arbeitern, die mit den Arbeiten unter Tage sowie an der Oberfläche beschäftigt sind. Die treiben derzeit den Bau der Untertagemine mit seinen Schächten und Ventilationsanlagen voran. Oberirdisch stehen dagegen die Verarbeitungsanlage sowie Erdarbeiten im Fokus. Sobald die Mine in Produktion geht, sollen hier in den ersten fünf Jahren jeweils 60 Mio. Pfund Kupfer, 9.000 Unzen Gold sowie 173.000 Unzen Silber gefördert werden (Details hier).

Wirtschaftlichkeitsstudie für Tagebau-Mine

Neben der Untertagemine will Nevada Copper auch einen Tagebau auf der gleichen Liegenschaft ...

