Die Schweizer Großbank UBS hat Lloyds nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Pence belassen. Die britische Bank habe mit dem bereinigten Vorsteuergewinn sowie anderen Ergebniskennziffern im Schlussquartal 2018 die Konsensschätzungen etwas verfehlt, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Doch der neue Ausblick auf 2019 mit geplanten operativen Aufwendungen unter acht Milliarden Pfund reduziere die Gewinnrisiken erheblich und untermauere die Einschätzung einer strikten Kostenkontrolle./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2019 / 13:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2019-02-22/14:30

ISIN: GB0008706128