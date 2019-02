In den USA haussieren die Software-Aktien schon seit einiger Zeit. Am deutschen Markt nimmt die Branche langsam ebenfalls an Fahrt auf. Sehr gute Aussichten auf steigende Kurse haben Anleger bei dem DAX-Schwergewicht SAP. Die Walldorfer Softwareschmiede will in den kommenden Jahren das eigene Wachstum beschleunigen. Die Aktie ist kurz davor ihre Bodenbildung abzuschließen und in einen Aufwärtstrend überzugehen.

